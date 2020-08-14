الأربعاء.. عرض خاص لفيلم «توأم روحى» بحضور أبطاله

ينظم المنتج أحمد السبكي يوم الأربعاء عرضا خاصا بمجمع سينمات مول العرب، من أجل تقديم فيلم «توأم روحي» الذي يقوم ببطولته النجوم حسن الرداد وعائشة بن أحمد وأمينة خليل، وسط حضور جميع الأبطال.ويقام العرض الخاص في الساعة التاسعة مساء، ويعقب عرض الفيلم لقاءات مع عدد من الصحفيين والإعلامييين الحاضرين للحديث عن الفيلم.وطرح صناع الفيلم اليوم الجمعة الأغنية الدعائية لفيلم "توأم روحي" بعنوان "حلم حياتي" الذي يقوم بغنائها النجم وائل جسار على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.«حلم حياتي» من كلمات صابر كمال وألحان محمد يحيي وتوزيع أشرف محروس وإنتاج أحمد السبكي وإشراف عام أحمد عاطف وإخراج عثمان أبولبن وهي الأغنية الدعائية لفيلم توأم روحي والذي من المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائية يوم ١٩ أغسطس الجاري.يشارك في فيلم «توأم روحي» الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعدد كبير من الفنانين وهو من إخراج عثمان أبولبن وإشراف عام محمد أحمد السبكي وإنتاج أحمد السبكي.