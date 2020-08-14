أمريكا والنمسا تبحثان مكافحة كورونا

بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتس، مساء الجمعة، مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي- الذي يزور فيينا حاليا– تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بالفعل وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية.وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية، إن المستشار كورتس قدم الشكر لوزير الخارجية الأمريكي على التبادل الجيد والمناقشات المثمرة حول التعاون الاقتصادي والتطورات الدولية، وكذلك مكافحة فيروس كورونا.ومن المقرر أن يغادر بومبيو فيينا غدا السبت متوجها إلى بولندا فى ختام جولة فى دول وسط أوروبا شملت ايضا سلوفينينا والتشيك.