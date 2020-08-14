مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الخارجة - أسيوط.وتلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد منذ قليل، إخطارا بوفاة شخص وإصابة 9 آخرين بالكيلو 30 بطريق الخارجة - أسيوط، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة العام.وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب الحادث.