مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:17 م
محمد مهديطباعة
لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الخارجة - أسيوط.
وتلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد منذ قليل، إخطارا بوفاة شخص وإصابة 9 آخرين بالكيلو 30 بطريق الخارجة - أسيوط، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة العام.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب الحادث.
وتلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد منذ قليل، إخطارا بوفاة شخص وإصابة 9 آخرين بالكيلو 30 بطريق الخارجة - أسيوط، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة العام.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب الحادث.