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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«محلية النواب»: ناشدنا «المهندسين» لتيسير إجراءات قانون التصالح

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:44 م
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
أحلام عبدالرحمن
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تمت مخاطبة وزارة الإسكان، بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين، بشأن قانون التصالح، ويجب عقد دورات لسكرتارية العموم والتنفيذيين من أجل التنفيذ الصحيح لقانون المخالفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عقد الدورات والورش التدريبية حتى لا تترك الفرصة لبعض العاملين في الجهات الإدارية من أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هذا اللغط في قانون التصالح لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.

وأكد السجيني أنه تم مناشدة نقابة المهندسين لتيسير الإجراءات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ويجب على النقابة عدم استهداف أي ربحية تزيد من أعباء المواطن، مشيرا إلى أنه توجه الحكومة لاستخدام وسائل تكنولوجية بملف التصالح في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين.

وأوضح أنه تم تكليف المحافظين بتكثيف الزيارات الميدانية على الوحدات الإدارية التي تتعامل مع التصالح، لا سيما أن المدة الزمنية لا تلتزم بها بعض الجهات الإدارية.

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