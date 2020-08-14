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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي أمريكي: مستعدون لدعم حكومة لبنانية جديدة تعكس إرادة الشعب

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:14 م
السفير ديفيد هيل
السفير ديفيد هيل
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أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل، أن لبنان يحتاج إلى إصلاحات واسعة، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لدعم حكومة لبنانية جديدة تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها وتلتزم بصدق وتعمل من أجل تغيير حقيقي.

جاء ذلك في بيان لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، أصدرته السفارة الأمريكية في بيروت، الليلة.

وقال السفير ديفيد هيل إن هناك حاجة إلى قدر كبير من العمل لتحقيق الأهداف والغايات التي دافع عنها الشعب اللبناني منذ فترة طويلة، والقيام بجهد متضافر لاقتلاع الفساد، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على التغيير في المؤسسات اللبنانية، وبسط سيطرة الدولة على الموانئ والحدود، وإصلاح شبكة الكهرباء، والبحث من جديد في شبكة الأمان الاجتماعي.

وأضاف: أن دفع المسار إلى الأمام لا يمكن، بالطبع، أن يتم إلا من خلال اللبنانيين، إن أمريكا والمجتمع الدولي يعملان على تقديم الدعم الإنساني للشعب اللبناني من أجل تلبية الاحتياجات الملحّة، إنما على المدى الطويل لا يمكننا قبول المزيد من الوعود الفارغة والمزيد من الحكم غير الفعال، إنني أستمع إلى مطالب شعبية حول إصلاح حقيقي يتسم بالشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أنه وخلال اللقاءات المتعددة التي أجراها طوال اليوم مع القادة اللبنانيين، وفي مقدمهم الرئيس ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقادة سياسيين آخرين، جرى بحث تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري، وأنه شدد على الحاجة الملحّة، والتي سمعها مرارا من الشعب اللبناني، للاستجابة لمطالبه من خلال تبني أجندة إصلاح واسعة النطاق والانتشار.

وتابع: "إنني أتطلع إلى مواصلة الاستماع، غدا، إلى مجموعة واسعة من المجتمع اللبناني، بما في ذلك المجتمع المدني والناشطين والشباب للاستماع إلى كافة وجهات النظر والأفكار حول الطرق الآيلة إلى إحداث تغيير جاد، والذي يطالب به الشعب اللبناني بإلحاح".

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