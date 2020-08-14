المفتي: الميتافيزيقا صلب الإيمان.. والكرامات ثابتة لأولياء الله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التدين المصري يعتمد على الجوهر لا الشكل.وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن المصري متدين تدينا رشيدًا يأخذ بلب القلب، ولم يقف عند حدود القشور ولا الشكلية، مردفا: "الإيمان أساسه القلب".وأشار إلى أن ما وراء المادة (الميتافيزيقا) تمثل جزءا كبيرا جدا من الإيمان، بل هي صلب الإيمان، الإيمان بالغيب.وأوضح الدكتور شوقي علام أن التجلي أعلى مراتب القلب السليم، وهي تأتي بعد التخلية أي تخلية القلب عن الآثام والذنوب، ثم تحلى بذكر الله.وأردف: "الإنسان عندما يذهب إلى بيته وتضع زوجته الطعام، يقول الحمد لله، هذا هو الإنسان الذي نريده، تدين بسيط معبر عما وقر في القلب".وأكد أن فلسفة الكرامات ثابتة لأولياء الله، وجزء من تكويننا، أن الله يجري الكرامات على يد أوليائه.