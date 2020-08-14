«قطاع الأعمال»: تطوير 3 محالج للقطن في الوجه البحري هذا العام

تحدث الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تطبيق النظام الجديد لتداول القطن في أربع محافظات بالجمهورية.وقال "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إننا نسعى لتطوير سلاسل إمداد المصانع بالمواد الخام، وبدأنا بنظام جديد لتداول القطن، كما أننا نسعى لتطوير 3 محالج للقطن في الوجه البحري خلال العام الجاري".وأشار إلى أن القطن المصري معروف منذ عقود بجودته، وسيرجع بقوة خلال الفترة القادمة ينافس عالميًا، معقبًا: "الشركة القابضة للغزل والنسيج اشترت العام الماضي 95% من الأقطان".وتابع: "نهدف للمنافسة في الأسواق العالمية وتطوير صناعة الغزل والنسيج"، مؤكدا: "لدينا 55 مركزًا يعملون في نظام تداول القطن".