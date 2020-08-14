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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آخر تصريحات لـ 3 نجوم رحلوا فى أغسطس (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:03 م
سناء شافع
سناء شافع
منة سالم
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يشهد الوسط الفني في الأيام الحالية حالة كبيرة من الحزن بعد أن رحل عن عالمنا خلال أغسطس 3 قامات مهمة في عالم الفن وهم (شويكار وسمير الإسكندراني والدكتور سناء شافع) بعد صراع مع المرض.

ويرصد «الدستور» التصريحات الأخيرة لرموز فنية كبيرة غيبها الموت لكن ستظل أعمالها خالدة:

سناء شافع
غيب الموت سناء شافع بعد صراع طويل مع المرض، بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة منتصف شهر يوليو جراء الإصابة بالتهاب رئوي، وفي تصريحاته الأخيرة عن مرضه، قال في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى أنه أجرى عملية لمياه متراكمة على الرئة في مستشفى الشبراويشي بمحافظة الجيزة، كما أعرب عن سعادته باهتمام أبناء الوسط الفني بالاطمئنان على سلامته.

سمير الإسكندرانى 
رحل عن عالمنا المطرب سمير الإسكندرني بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما، بعد يوم من احتفال محبيه بذكرى ميلاده، وكان آخر ظهور له برفقة أحد الصحفيين أثناء زيارته في المستشفى وهو يغني مقطعا من أغنيته الوطنية «يا رب بلدي وحبايبي».

شويكار
رحلت عن دنيانا اليوم الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات عن عمر ناهز 82 عاما، بالرغم من حرصها الشديد على عدم الظهور لتبقي صورتها الجميلة في أذهان محبيها إلا أن آخر تواصل لها مع الجمهور كان عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم» في رمضان الماضي.

وتحدثت عن انتشار فيروس كورونا المستجد: «أنا قاعدة في البيت، ربنا يزيح الغمة والناس تسمع الكلام، وبلاش استهتار والحكومة مدلعانا دلع مش معقولة، إحنا نلتزم ونبقى عاقلين وكويسين، وكفاية بقى».

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