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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يدعو فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإيقاف اعتداءات تركيا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:11 م
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى لعب دور فاعل؛ لإيقاف الاعتداءات المتكررة وسحب القوات التركية المتواجدة بالعراق.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الوزير العراقي مع نظيريه جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وهايكو ماس وزير الخارجية الألماني، وجيمس كليفرلي عضو البرلمان وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بريطانيا كل على حدة، حسبما أفادت قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وبحث «حسين» أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق، وآخرها الاعتداء الأخير الذي قامت به تركيا، وتسبب باستشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي.

وأعرب عن رفضه لما تقوم به تركيا من انتهاكات لحرمة وسيادة العراق، مدينا الاعتداء الأخير الذي طال منطقة سيدكان في محافظة أربيل بكردستان، ودعا إلى أهمية أن تضطلع حكوماتهم بدور فاعل لإيقاف الاعتداءات المتكررة من الجانب التركي، وسحب قواته المتوغلة في الأراضي العراقية".

من جهتهم، أكد الوزراء الأوروبيون الثلاثة، وفقًا للبيان، "تضامن بلدانهم مع العراق، واستنكارهم لهذا الاعتداء، وضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والقرارات الدولية التي تنظم العلاقات بين دول العالم، واحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه".

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