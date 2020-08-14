23 إصابة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الجمعة، تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6676.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته، الإذاعة الموريتانية- أن بعد إجراء 417 فحصا تم تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه تم تسجيل 46 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 5889.وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 157 شخصا، وأن 630 يتابعون علاجهم في المشافي.