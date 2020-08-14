كشف الأقنعة.. مشروع «مودة» لتأهيل الشباب للزواج

في السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات الطلاق في مصر، الأمر الذي يشكل خطورة على كيان الأسرة المصرية في المجتمع، وعليه بدأت تتحرك بعض المؤسسات والجهات المعنية للتصدي لتلك الأزمة، إذ دشنت وزارة التضامن مشروعا لتأهيل الفتيات والشباب الذي سيقدمون على خطوة الزواج وأطلقت عليه اسم "مودة".بدأ تنفيذ مشروع "مودة القومى" عبر شبكة الإنترنت، من خلال تقديم جلسات وتدريبات تفاعلية خاصة للمتزوجين حديثًا ومن هم فى مرحلة الخطوبة؛ للحفاظ على كيان الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة هي أحد أهم محاور المشروع، وكذا الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، فضلًا عن الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.مروة محمد، 25 عاما، تقول إنها قد تمت خطبتها قبل عام من الآن وهي في مرحلة التجهيزات الأخيرة قبل موعد العرس، موضحة أنها تعرفت على خطيبها بشكل تقليدي ولم يجمعهما لقاء قبل الخطوبة.تضيف: "أنا لقيت إنه شخص مناسب من ناحية التعليم والأسرة والعمل لذا وافقت عليه، ولكن ظهرت فيما بعد مشاكل دون سبب، الجميع قال إنه قد يكون بسبب كثرة الالتزامات وضغط العمل والمسئولية معًا، وكنت ببقى محتاجة أستشير شخص ما يكون مصدر ثقة".وتابعت مروة أنها علمت عن برنامج "مودة القومي" التي أعلنت عنه وزارة التضامن مؤخرًا، وهي من أكثر الفتيات اللاتي تحمسن لحضور جلسات هذا البرنامج، حتى تكون على دراية كافية عن التعامل في المرحلة الجديدة التي ستقبل عليها خلال هذه الفترة.من جانبها؛ ذكرت ياسمين حسن، طالبة بكلية الآداب، أنها علمت عن برنامج "مودة القومي" التي ستطلقه وزارة التضامن من إحدى صديقاتها، التي أخبرتها عنه وعن أهميته في كيفية اتخاذ القرارات وإيجاد حلول لأي مشكلة من شأنها أن تهدم العلاقة الأسرية.تقول ياسمين إنها لم ترتبط حتى الآن ولكنها شغوفة بمعرفة الشخصيات المختلفة وكيفية التعامل مع الناس حسب ميولهم وأفكارهم، لذا عندما أخبرتها صديقتها عن الورش والجلسات التي ستُنظمها وزارة التضامن لبناء علاقات سوية في المجتمع، قررت أن تُقدم فيها وتحضرها.فيما كشفت عليا أحمد، 30 عاما، متزوجة، أن حياتها اختلفت كثيرًا بعد الزواج، كذا زوجها هي لم تعرف بالضبط إن كان هو الآخر شخصيته اختلفت أم هذه هي شخصيته الحقيقية التي لم تكن تعرفها وقت الخطوبة والتعارف.تضيف: "الناس وقت الخطوبة بتبين الصفات الحلوة بس وبتحاول تتجمل وتخفي عيوبها، ودي مشكلة كبيرة بتواجه معظمنا وواجهتني شخصيًا، لأن أنا كنت فاكرة إن زوجي معندوش عيوب أو مجرد تعليقات بسيطة يمكن التعامل معها، ولكن بعد الزواج كل منا يخلع القناع وتظهر شخصيته الحقيقية".وأشارت إلى أنها لديها شغف كبير لحضور برنامج "مودة" وستُقدم على حضوره، حتى تتمكن من حل مشاكلها الزوجية دون الحاجة إلى تدخل الأهل والأصدقاء، موضحة: "البرنامج فرصة كبيرة لأنه هيقدم لنا النصائح من ناس موثوق فيها، وإزاي إننا نقدر نتغلب على أي صعاب تواجهنا".من جانبها؛ أوضحت راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، أن فكرة مشروع مودة جاءت نتيجة لارتفاع معدل مشاكل حديثي الزواج، وكذا ارتفاع حالات الطلاق بشكل غير مسبوق، لذا دشنت وزارة التضامن مشروع "مودة القومي" لتوضيح الأبعاد النفسية والاجتماعية للزوجين، والتصدي للمشاكل الزوجية.وأشارت مدير المشروع إلى أن "مودة" يستهدف مناقشة عدة قضايا تتعلق بالشباب والفتيات لتأهيلهم لمرحلة حياتية جديدة أثناء الخطوبة أو الزواج، وذلك من خلال دورات تدريبية ستنطلق بدايةً من 15 أغسطس الجاري من محافظات؛ الإسكندرية والقاهرة والجيزة والفيوم، وتستهدف 200 من الشباب والفتيات بمرحلة الخطوبة.تطورت عدد حالات الطلاق فى مصر خلال الـ 10 أعوام الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 141.4 ألف حالة فى 2009، إلى 211.5 ألف حالة لعام 2018، غير شاملة حالات الطلاق التى تمت من خلال القضاء بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.