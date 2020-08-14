حفل إنشاد ديني لـ وائل الفشني في ساقية الصاوي (صور)

استقبلت قاعة النهر داخل ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، اليوم الجمعة، في الثامنة والنصف٬ حفلًا للإنشاد الديني والذي أحياه المنشد وائل الفشني، وسط حضور جماهيري كبير.وقدم الفشني عددا من أغنياته وابتهالاته منها: "بأسمائك الحسني دعوتك سيدي، اغفر لعبدك ما مضى، أنا جايلك، طال الليل، كنت فين يا وعد، فوق كتافي حمل، سافر حبيبي، يا عاشقا، فاح المسك، على باب سيدنا النبي، يا مالكا قدري، وغيرها".يشار إلى أن وائل الفشني تربى على صوت واحد من أعظم المنشدين، وهو القارئ الشيخ طه الفشني في مركز الفشن بني سويف، ما أسهم في تكوين ثقافته الفنية.من ناحيتها، شددت ساقية الصاوي على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها الالتزام بنسبة الـ25٪ من نسبة الحضور، وارتداء الكمامات الواقية.