انفجار في منشأة عسكرية بالسودان

وقع انفجار في منشأة عسكرية جنوب العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء الجمعة، وأكدت مصادر عسكرية سودانية عدم سقوط خسائر بشرية حتى الآن.وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز"، إن انفجارًا وحريقا محدودين وقعا في مخزن للذخيرة داخل المنشأة.وكان شهود عيان قد أفادوا، في وقت سابق لـ"سكاي نيوز"، بأن الشرطة ضربت طوقًا حول منطقة الشجرة، جنوب الخرطوم حيث وقع الانفجار، بعدما سمعوا دوي انفجار رجحوا أنه وقع داخل منشأة عسكرية.