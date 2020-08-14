قبل وفاتها.. آخر تصريحات الفنانة شويكار: «اسألوا عليا»

رحلت اليوم عن دنيانا الفنانة الكبيرة شويكار عن عمر يناهز 82 عاما، بعد عطاء طويل على خشبة المسرح، حيث جسدت العديد من الشخصيات الهامة برفقة زوجها السابق الفنان فؤاد المهندس.ورصدت "الدستور" آخر تصريحات الفنانة الراحلة:كانت آخر حديث لها من خلال اتصال هاتفى فى شهر رمضان الماضى لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على قناة "اليوم" الفضائية.وحذرت شويكار خلال المداخلة الهاتفية المواطنين من إهمال ارتداء الكمامة وطالبت كذلك المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قائلة: "أنا قاعدة في البيت، ربنا يزيح الغمة والناس تسمع الكلام، وبلاش استهتار والحكومة مدلعانا دلع مش معقولة، عاملين يرشوا ويقولوا ويعيدوا واحنا نلتزم ونبقى عاقلين وكويسين، وكفاية بقى".واستكملت شويكار تصريحاتها الأخيرة ببرنامج "القاهرة اليوم"، قائلة: "أنا لا عاوزة أزور حد ولا حد يزورنى، التليفزيون هو اللى بيونسنا، وهتفرج على مسلسلات للناس اللى بحبهم زى عادل إمام ويسرا وأمير كرارة ومنى زكى".وردت الفنانة الراحلة شويكار على الفنان إدوارد، مقدم البرنامج الذى طلب منها أن تتفضل بالرد على اتصاله عليها من أجل الاطمئنان على صحتها قائلة: "أيوه اسألوا عليا واطمنوا عليا".يشار إلى أن الفنانة الكبيرة تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وتعالجت من المشكلة، وبعدها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.وغابت شويكار عن الحياة الفنية طوال السنوات الماضية وتحديدًا منذ مشاركتها فى بطولة فيلم "كلمنى شكرا" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبدالرازق، ثم ظهرت بعدها فى مسلسل "سر علنى" ع غادة عادل واياد نصار، وانقطعت عن تقديم أعمال جديدة ولكنها فى السنوات الأخيرة تواجدت اعلاميًا سواء بمداخلات تليفزيونية أو تصريحات صحفية للرد على الشائعات التى تلاحقها.