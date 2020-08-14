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الثقافة

حكايات المشاهير مع المقابر.. خيرى شلبى كتب فيها وطه حسين سكن جوارها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:24 م
المقابر
المقابر
حسام الضمراني
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خلال الأيام القليلة الماضية، رحل عن عالمنا عدد من مشاهير الفن والإبداع فى مصر، آخرهم الفنانة شويكار التي غيبها الموت اليوم الجمعة.

حياة المشاهير صاخبة ممتلئة بالأحداث، وبمجرد أن تنتهى رحلاتهم الإبداعية ويفارقون الحياة يتوارون للظل؛ وإن كانت أعمالهم تدق أجراسها فى آذان المستمعين، وتبقى مقابرهم شاهدة على حياتهم الحافلة بالإبداع.

وللمقابر وزيارتها في حياة أدبائنا حكايات تروى أبرزها استئجار الروائى الكبير الراحل خيرى شلبى حوشا فى قلب المقابر حتى يمارس فيه الكتابة.

ومن بين الحكايات التي تروى عن المقابر قيام عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين عام 1930 ببناء منزل له بجوار مقبرة في منطقة تونا الجبل التابعة لمدينة لملوي بمحافظة المنيا كلفه 500 جنيه، صاحبة المقبرة هي الأميرة اليونانية وايزادورا ابنة حاكم مصر اليوناني، وكانت تعشق ضابطا مصريا ورفضت والدها تزويجها منه، فهربت من قصر والدها وانتحرت بإلقاء نفسها في النيل، وبعد أيام عثرت حاشية والدها على الجثة فبنى لها مقبرة أمام المكان الذي ألقت نفسها منه، بحسب تصريحات فرج عبدالعزيز مدير مكتب تنشيط السياحة لـ"العربية".

ومن أكبر المقابر التي دفن فيها مشاهير الإبداع مقبرة "بير لاشيرز" التى تأسست فى 21 مايو 1804م في شارع دينيمونتان بالقرب من محطة مترو فيليب أوجست في باريس بفرنسا، والتى تبلغ مساحتها 118.6 فدانا وتقع في الدائرة العشرين.

وتعتبر "بير لاشيز"من أكثر المقابر زيارة في العالم، والتي دفن فيها أعلام الحياة الفنية والأدبية والسياسية في فرنسا على مدار 200 سنة، وبها أيضا نصب تذكاري للحرب العالمية الأولى، وبها يوجد قبر أوسكار وايلد الأديب الإنجليزي الشهير.

من أبرز المدفونين بها أيضًا الأميرال البريطاني سيدني سميث، ويوم أبولينير (شاعر وناقد فني)، وجيوم دوبويتران (جرّاح وعالم تشريح)، وميجل أنخل أستورياس (أديب غواتيمالي فاز بجائزة نوبل في الأدب)، وأونوريه دي بلزاك (روائي فرنسي)، وبيير جوجيه (عالم لغويات فرنسي، كان أستاذًا بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة)، وجوستاف لوبون (طبيب ومؤرخ فرنسي)، وسارة برنار (ممثلة)، وجورج بيزيه (مؤلف موسيقي)، وجان فرانسوا شامبليون (عالم آثار فك رموز الكتابة الهيروغليفية)، والطبيب الألماني صامويل هانيمان، رائد المعالجة المثلية، وفريدريك شوبان (مؤلف موسيقي)، وبول إيلوار، وجان باتيست جوزيف ديلامبر، وجان دو لافونتين، وأوجست نيلاتون، وجيم موريسون، ودومينيك جان لاري وهو جراح عسكري فرنسي، وأحمد كايا وهو مغنٍ وموسيقي كردي تركي.

ومن الأعلام الذين دفنوا فى مقبرة"بير لاشيرز" إديث بياف، وموليير، ودومينيك آنجر، ومارسيل بروست، وبوغوص نوبار باشا (2 أغسطس 1851 – 25 يونيو 1930) هو رجل أعمال، وسياسي أرميني مصري، ورئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، ابن رئيس الوزراء المصري نوبار باشا.

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