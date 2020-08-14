تركيا تسجل 1226 إصابة و22 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 1226 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 228 ألفا و980.وأكدت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- وفاة 22 شخصا بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 5934 حالة.وأضافت: "تم تسجيل 923 حالة شفاء من المرض، ليصبح إجمالي المتعافين 246 ألفا و861 حالة".وأكدت إجراء أكثر من 70 ألف فحص خاص بكورونا، ليكون مجموع الفحوص التي نفذتها الصحة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد أكثر من 5.5 مليون.من جهته، قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، في تغريدة على "تويتر"، إن بلاده حققت أكبر عدد من الاختبارات الخاصة بكورونا.وأضاف: "تظهر البيانات أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين هم في مجموعة الخطر بسبب العمر أو المرض، والذين من الممكن أن يصابوا بالفيروس"، داعيا إياهم إلى عدم المخاطرة والخروج من المنزل.وأضاف: "مريض واحد يعني أسرة مريضة بالكامل".