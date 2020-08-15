الرئيس الأمريكي يعلن ملاحقة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن بدء ملاحقة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، قانونيا، بموجب اتهامات منسوبة إليه.وأضاف ترامب، أنه من المتوقع أن يقر جيمس كومي، بالتهمة المنسوبة إليه.وانتقد الرئيس الأمريكي، مكتب التحقيقات الفيدرالي قائلا: "لقد تجسسوا على حملتي".