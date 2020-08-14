شقيق «طبيب الغلابة»: «كان دايمًا يقول عايز أموت فى العيادة»

قال اللواء أسامة مشالي، شقيق الدكتور محمد مشالي، الملقب بطبيب الغلابة، إن البركة كانت تحل على الفلوس القليلة الخاصة بالدكتور محمد، معقبًا: "الدكتور محمد كان دائما يقولي أنا عمري في حياتي ما اتزنقت".وأضاف شقيق الغلابة، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي أحمد فايق، مساء الجمعة، أن الدكتور محمد مشالي كان يتبنى قناعة ثابتة ولا يغيرها، متابعًا: "لما كنت أقوله خد يوم أجازة من الشغل والعيادة عشان ترتاح وتقعد مع مراتك وأولادك، كان بيقولي المرض مابياخدش أجازة يا أسامة، أنا عايز أموت في العيادة، دي حياتي مع المرضى".وتابع اللواء أسامة مشالي: "اليوم الوحيد اللي الدكتور محمد لم يذهب فيه للعيادة هو اليوم اللي توفى فيه".وقال الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة"، رحمه الله، في حوار سابق:" أنا طبيب بشرى نشأت في بيئة متواضعة، وتخرجت من كلية طب قصر العينى في عام 1967، مؤكدًا أنه وهب علمه ليكون طبيب الغلابة حيث يدفع المريض مبلغا رمزيا لا يتجاوز الجنيهات، ليكون سببا في علاج ملايين المصريين الذين لا يقدرون على مصروفات الكشف والأدوية، كما أن والده وهو على فراش الموت أوصاه خيرًا بالفقراء، وبمرضى الفقراء".