بعد العزل العام.. فرنسا تسجل ذروة جديدة في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الجمعة، أنها سجلت 2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في ذروة يومية جديدة لثالث يوم على التوالي في فترة ما بعد العزل العام، وهو ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 212211 حالة.وأوضحت أن المتوسط المتحرك للإصابات الجديدة زاد في سبعة أيام إلى 2041، حيث تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وزاد على مستوى الألفي إصابة للمرة الأولى منذ 20 أبريل.