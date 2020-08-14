9 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1329.وأضافت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء، داعية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا.