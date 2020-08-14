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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعلن تجهيز 700 عسكري لمساعدة بيروت

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:20 م
فلورانس بارلي
فلورانس بارلي
وكالات
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أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في مؤتمر صحفي عقدته بموقع مرفأ بيروت اليوم الجمعة، أن حوالي 700 عسكري فرنسي على متن حاملة الطائرات الفرنسية "تونير" يستعدون لتقديم الدعم لبيروت بعد انفجار المرفأ قبل عشرة أيام.

ووصفت بارلي "تونير"، اليوم، بأنها من "العجائب التكنولوجية، وبمثابة مطار للمروحيات".

وقالت الوزيرة: "يستعد على متن هذه المدينة العائمة نحو 700 عسكري، يجهزون أنفسهم لمساعدة المدينة، وسكان العاصمة، ولديهم مؤهلات كثيرة.. هناك أيضا مهندسو الجيش المتخصصون في البناء، فضلا عن فوج من الغواصين للتأكد من عدم وجود حطام يصعب الوصول إلى المرفأ والمنقذين".

وأشارت بارلي إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان أول من أعلن عن إرسال مساعدة للبنان، "فأقلعت في اليوم التالي للانفجار الطائرة الأولى المحملة بالمساعدة والمزودة بتجهيزات ومواد إسعافات أولية وأجهزة للإنقاذ ولرفع الأنقاض، وضمت فرقا من بحارة من مارسيليا الذين يتمتعون بكفاءة عالية، إضافة إلى الفرق الطبية".

ولفتت إلى أن المساعدة الدولية يجب أن تصل إلى الجميع بشكل فعال وشفاف.

وقالت الوزيرة إن الرئيس ماكرون، مثل كل المشاركين في المؤتمر الدولي لدعم بيروت (9 أغسطس)، التزموا ذلك، وهو سيعود في أول سبتمبر؛ للتأكد من التوزيع الجيد للمساعدة الفرنسية.

وفي معرض رد الوزيرة على سؤال بشأن التحقيق في الانفجار الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري، قالت بارلي: "شرعت الحكومة اللبنانية بإجراء تحقيق.. وأعلن الرئيس ماكرون رغبته في أن يكون هذا التحقيق مستقلا وذا صدقية وجديا".

وأضافت: "اقترحنا أن ندعم هذا التحقيق، واقترحنا أيضا خبراء متخصصين من الشرطة والدرك الفرنسيين".

وكانت بارلي وصلت إلى بيروت بعد ظهر أمس الخميس، في زيارة للبنان تستقبل خلالها حاملة الطائرات المروحية المكلفة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وقد التقت في وقت سابق اليوم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

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