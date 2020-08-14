رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجل «طبيب الغلابة» يكشف سبب تعمد ظهور والده بملابس قديمة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:25 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
رباب الأهواني
طباعة
حلت أسرة الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"، ضيوفا على برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر قناة dmc.

تحدث اللواء أسامة مشالي الشقيق الأصغر للطبيب الراحل، موضحا أن الأخير كان بمثابة أب له، خاصة وأنه تكفّل به وبإخوته، إذ أوضح أسامة أنه كان في المرحلة الابتدائية حين توفي والدهم، بينما كان مشالي في السنة الأخيرة من كلية الطب عام 1967.

وتابع: "كان بار جدا بوالدتي، ولما أخونا توفى تكفّل بأولاده لحد وفاته، تاريخه كله عطاء للجميع، وكان بيحب المذاكرة والقراءة بطريقة مش طبيعية".

وأضاف أن شقيقه الراحل منذ أن امتهن الطب لم يمر ولو يوم واحد عليه بدون عمل، ففي كل المناسبات والأعياد والإجازات كان يتوجه للعيادة، ويقول: "المرض لا ينتظر الإجازات"، واليوم الوحيد الذي لم يتوجه فيه للعيادة مات في آخره، موضحا أنه كان لديه بركة شديدة في كل شيء، مضيفا: "عمري في حياتي ما شوفته مزنوق ماديا.. مهما كان دخله قليل أو كتير دايما بلاقي أموره متيسرة".

من جانبه، تحدث وليد مشالي، الابن الأصغر للطبيب الراحل، عن والده، موضحا أنه أوصاه بالفقراء والعطاء المستمر للجميع، ولم يكن ثمن الكشف مبلغ قليل فحسب، بل مجانا في أوقات كثيرة لمن لا يملك أي أموال، حتى إنه اتفق مع صيدلية مجاورة للعيادة على علامة معينة يضعها في روشتة العلاج الخاصة به، من يأتي بهذه العلامة يمنحوه العلاج مجانا ثم يحاسبهم هو عليه من جيبه بعد ذلك.

وردا على انتقادات ظهور الوالد بملابس قديمة بعض الشيء، وكذلك الشكل العام لعيادته، أوضح الابن أنه تحدث مع والده مرارا وتكرارا في هذا الأمر، فأخبره أنه بعيدا عن زهده أصلا في أي مظاهر بالحياة، لكنه أخبره أنه يتعمد ذلك حتى لا يخاف الفقراء من الإقبال عليه، أو يتوهّموا لأول وهلة أن المكان غير ملائم للفقراء، فينصرفوا دون أن يعلموا أنه مجانا، فمنعا لحدوث هذا الأمر، رفض كل محاولات أسرته في تطوير شكل العيادة، أو الظهور بمظهر جيد يتوافق مع حالته المادية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

مصر ترسل مساعدات عاجلة للأشقاء فى السودان‎

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي أشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

نجم الساعة

أحمد زاهر: «البرنس» أحيا «زنزانة 7» و«الفورمة» احتاجت 4 أشهر فى «الجيم»

منوعات

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أغسطس 2020

العلماء يكتشفون سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم بالسماء

رمز مخفي في هرم الجيزة الأكبر يفتح «اكتشافًا رائعًا»

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و«ألسن عين شمس»

حكايات المشاهير مع المقابر.. خيري شلبي كتب فيها وطه حسين سكن جوارها

كيف تمردت شويكار على الأنثي المدللة؟

«آفاق» يستأنف نشاطه بأمسية موسيقية للفنان فايد عبدالعزيز