بكري: الإرهابية تحاول تحويل ذكرى رابعة لمناحة وكأنهم أبرياء

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اليوم ذكرى فض اعتصام رابعة الإرهابي الذي تحول لاحتلال بقوة السلاح، مشيرا إلى أن الدولة سعت بكل الوسائل السلمية فضه، وكان هناك وساطات استمرت لفترة طويلة حتى تتجنب إراقة الدماء، لكن الخونة والمتآمرين من قادة جماعة الإخوان الإرهابية أصروا على اللجوء للعنف.وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أول من سقط في الفض كان ضابط من الشرطة المصرية، البعض يحاول تحويل الذكرى لمناحة ومظلومية وكأنهم أبرياء، ولكن قيادتهم كانت أول من هربت من الميدان".وأردف: "سعت الدولة وحاولت إخراج المتظاهرين بعد هروب القيادات، لكن أطلقوا الرصاص على السطح والأرض لدفع الأمور لصدام كبير بهدف النيل من هيبة الدولة والبدء بحرب أهلية، رأينا بعدها أحداث كرداسة والكنائس".وتابع بكري: "اليوم الأمن والاستقرار يسود البلاد، مصر تعود لممارسة دورها المحوري على الساحة العربية والإفريقية والإسلامية، مصر أصبحت رقما مهما في المعادلة الدولية، لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، حاولوا جرنا إلى الإرهاب والحرب الأهلية لكن القيادة السياسية القائد العسكري الفريق أول عبدالفتاح السيسي تصدى بكل جسارة لمؤامرة استهدفت الوطن، واستطاع أن يتجاوز بالبلاد نفق مظلم أرادوا إدخالنا فيه".