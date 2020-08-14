إقبال على طلبات التصالح في مخالفات البناء بعدد من المحافظات

شهدت عدد من محافظات الجمهورية إقبالا على طلبات التصالح في مخالفات البناء؛ حيث تقوم الأجهزة المعنية بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لسرعة تقنين أوضاعهم قبل انتهاء شهر أغسطس الجاري، باعتباره أحد الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا شديدًا في الفترة الراهنة.ففي الغربية، أكد المحافظ طارق رحمي، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية خلال أيام الأسبوع، والتعامل مع الإقبال على طلبات التصالح في مخالفات البناء.وأوضح المحافظ أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصال وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.ووجّه المحافظ قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون.. مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.وفي بني سويف، ذكر بيان صادر اليوم عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أن لجان التصالح في مخالفات البناء بالمدينة والوحدات المحلية القروية واصلت عملها بسهولة ويسر، وتوافد المواطنين لتقديم ملفات التصالح ودفع رسوم الجدية، والتنبيه على ميعاد انتهاء التصالح بالنسبة للمباني المخالفة، والمتغيرات المكانية الواردة من هيئة المساحة العسكرية للمحافظة.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بمتابعة لجنة التصالح وعمل المتغيرات المكانية، وتعليمات دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بني سويف.وفي الأقصر، صرح علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة بالبر الغربي بالمحافظة، بأن بالمركز التكنولوجي واصل عمله اليوم في تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح، وذلك وفقا لتوجيهات المحافظ مصطفى ألهم بمواصلة تلقي الطلبات حتى في العطلات الأسبوعية.وأوضح رئيس المركز، في بيان، أن العمل بالمركز التكنولوجي للمجلس يسير على قدم وساق اليوم لضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم متابعة باقي الإجراءات وإلا أعتُبِر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، مشددا على استلام طلبات التصالح من المواطنين عن مخالفات البناء دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا.وأكد رئيس المركز أن الدولة حريصة على إنجاز هذا الملف، ولا تهاون مع المخالفين، مشيرًا إلى توجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجي يعمل بشكل مستمر ومنتظم لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وحتى انتهاء الموعد المحدد لاستلام الطلبات والمقرر له نهاية شهر سبتمبر المقبل.