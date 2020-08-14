وزير لبناني سابق: إيران حولت بيروت إلى بؤرة تدريب للإرهابيين

علق وزير العدل اللبناني السابق، اللواء أشرف ريفي، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلا: "يتصرف كأن لبنان محافظة إيرانية".وأضاف ريفي، وفق ما أفادت فضائية العربية، أن زيارة ظريف لبيروت الآن "قمة في الوقاحة"، موضحا أن إيران حولت لبنان إلى بؤرة للإرهابيين.وفي وقت سابق من اليوم، كتب ريفي عبر "تويتر": "على وزير خارجية إيران أن يعرف أن خطف إيران للبنان لن يستمر، ارفعوا أيديكم عن لبنان فسياستكم مدمرة".