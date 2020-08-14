هشام توفيق: تشغيل مجزر آلي بتوشكي بطاقة 45 رأسًا في الساعة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم التشغيل المبدئي لمشروع المجزر الآلي التابع لشركة جنوب الوادي، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.وأضاف الوزير، عبر "فيسبوك"، أن المجزر يعمل بطاقة 45 رأسًا في الساعة، مقدما الشكر للمهندس هشام أبوالعطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.وتابع الوزير: "بحمد الله وجهود الزملاء في شركة جنوب الوادي التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، تم أمس التشغيل المبدئي لمجزر آلي في مزرعة الشركة بتوشكى بطاقة ٤٥ رأس ساعة.. أشكر المهندس هشام أبوالعطا رئيس الشركة القابضة، وأعضاء المجلس على الإنجاز".