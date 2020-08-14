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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
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د. محمد الباز
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إزالة جميع صور رمضان صبحي من ملعب الأهلي الجديد
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:21 م
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قامت إدارة النادي الأهلي، بإزالة كافة صور رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، بعد رحيله رسميًا، عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.
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