إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق «طنطا ـ كفر الزيات»

شهد طريق "طنطا ـ كفر الزيات" حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي وفيسبا، مما أدى إلى إصابة ٧ أشخاص.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة باصطدام سيارة ميكروباص بسبب السرعة الجنونية بأخرى ملاكي وتروسيكل وفيسبا على طريق "طنطا- كفر الزيات" أمام شركة البترول وهروب السائق المتسبب في الحادث.وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات واشتباه فى نزيف بالمخ، واشتباه ما بعد الارتجاج ونقلوا إلى مستشفى طنطا الجامعي لعمل الأشعة والإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار القبض على السائق الهارب.