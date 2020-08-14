محمد عبدالعزيز يكتب: يومٌ لشيوخ مصرَ وشبابها



شهدت مصر الأربعاءَ الماضى حدثين مثّلا اهتمامًا من الدولة بأهم شريحتين فى تعداد مواطنيها، إنهما الشباب والشيوخ، الحدثُ الأولُ تمثّل فى انتهاء المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى الخاص بمجلس الشيوخ المصرى بعد عودته وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة. أما ثانى الحدثين فقد كان احتفال مصر- بين دول العالم- باليوم العالمى للشباب، وهو الاحتفالُ الذى نال اهتمامًا كبيرًا من خلال تلك الكلمة التى وجّهها رئيس الجمهورية لعموم شباب الوطن.

نال مجلسُ الشيوخ وابلًا من الانتقادات التى لا أتفّهم مبررًا منطقيًا لها، إذ خرج رُواد مواقع التواصل ينالون من المجلس ويُوجهون له الانتقادات، حتى قبل أن يكتمل تشكيله، سواءٌ بانتهاء العملية التصويتية، أو بإعلان قائمة المُعينين، التى تبلُغ ثُلث أعضاء المجلس، وكفَلها الدستور كحق لرئيس الدولة، يضمنُ بها وجودَ أهل خبرة من جميع التخصُصات وأصحاب الخبرات، أليس هذا المجلس هو استحقاق دستورى أقره استفتاءٌ عامٌ على تعديل الدستور؟ وألا ينبغى فى دولة تجاوز تعدادها المائة مليون مواطن أن يكون نواب هؤلاء المواطنين بعدد يتناسبُ مع هذا التعداد؟ وأليس من المحتم أن يكون لنا بيت خبرة تشريعية ودستورية- بقيمة مجلس الشيوخ- ليعوض الأمر، إن حدث وجاءت انتخابات النواب بأعضاء دون طُموح الشارع واحتياجاته؟

ثم نصلُ إلى الحدث العالمى، المتمثل فى اليوم العالمى للشباب، وهو اليومُ الذى بدأ الاحتفالُ به قبل عشرين عامًا، والمعنى الذى وصل من توجيه رئيس الدولة رسالة للشباب فى هذا اليوم، هو تأكيد حرص الرئيس على توجيه الاهتمام بتلك الفئة من المواطنين، والتى تُمثل نحو ٢٠.٢ مليون نسمة، ما يعادل نسبة ٢١٪ من إجمالى السكان عام ٢٠١٩ فى الفئة العمرية من ١٨ عامًا حتى ٢٩ عامًا، هذا الاهتمام الذى تمثّل فى مؤتمرات الشباب، تلك التى حرص الرئيس على عقدها بانتظام- لولا جائحة كورونا التى عطلت انعقادها منذ عدة أشهر- وأصبحت المشاركة فى مؤتمر الشباب الدولى تُمثل حُلمًا للعديد من شباب العالم، وهو ما لاحظتُه من حرص عدد من شباب الصحفيين الذين التقيتُهم فى الصين، قبل عدة أشهر، وشارك بعضُهم فى المؤتمر الأخير، وكان حديثُهم عن نجاح المؤتمر محفزًا لغيرهم ممن تمنّوا المشاركة واستفسروا منّا عن طريقة التقدُم لها، وطلبوا التزكية ليُقبلوا ضمن المشاركين فى الدورة المقبلة.

كما تحرصُ مصر أيضًا على منح الشباب فرص تولى مناصب تنفيذية كمساعدين للوزراء ونواب محافظين، واهتمام مماثل تُوليه الدولةُ لتنسيقية شباب الأحزاب، والتى برز دورُها فى انتخابات الشيوخ بترشيحها ودعمها عددًا من المرشحين، علاوةً على المساهمة فى تنسيق العملية الانتخابية، كنوع من صقل أعضائها بالخبرات الذين تُؤهلهم لخوض انتخابات النواب، ومن بعدها المحليات، والتى سيتاحُ لهم فيها نحو ٣٠٪ إلى ٣٥٪ من إجمالى المقاعد، ولكن السؤال: هل هذا كله يكفى؟ الإجابة قولًا واحدًا: لا. وأُبرر وجهةَ نظرى بأن طموحات الشباب دائمًا هى فوق ما نتصور، لذلك علينا أن نوفر لهم المساحات والفرص الكافية التى تُلبى تلك الطموحات.

ومن الأمانة أن نذكُر أن مطالبَ الشباب لا تتوقف عند مجرد المشاركة السياسية فقط. فمن حق الشباب أن تُلبى الدولةُ طموحاته، المتمثلة فى تعليم جيد ومتكافئ، لا يذهبُ أجودُه للأغنياء، بينما يُحرم الفقراءُ من فرص تعليم تُحفز على الإبداع، وتصقلُ المواهبَ، وتُؤهلُ لسوق العمل، مطالبُ الشباب أيضًا تتمثّل فى فرص عمل متكافئة أمامَ الجميع، لا نقول توظيفًا حكوميًا، فدولابُ العمل الوظيفى أصبح متخمًا بما فيه الكفاية، وصنع ما يُعرف بالبطالة المقنّعة، لكن هناك قطاعات معينة تعانى عجزًا فى الكفاءات الشبابية وأصبحت مؤسسات شائخة، لا بد من ضخ كفاءات شابة إليها لتكتسب الخبرات النادرة من الشيوخ، قبل أن تُقعدهم السنُ القانونية أو الوفاة، ولعل من بين أوائل الخريجين من يستحقُ- فى حالة رغبتهم- أن تضمن لهم الدولةُ فرصَ توظيف فى وَزاراتها ودواوينها ومؤسساتها الخدمية والإنتاجية المختلفة، استغلالًا لحماسهم واستثمارًا لتفوقهم، قبل أن يخطفهم غيرها، سواء فى القطاع الخاص أو فى دول أخرى، أعود فأؤكد أنه وعلى الرغم من أن المطلوب توفيره للشباب كثير جدًا، فإنه من الإنصاف أن نُقدر للدولة جُهودَها التى تبذل انتصارًا ودعمًا وإنصافًا للشباب.

