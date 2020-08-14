نائب محافظ مطروح تستقبل وفد اتحاد الكرة النسائية

استقبلت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم، وفدا من اتحاد الكرة النسائية ضم الدكتورة سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، والكابتن عبداللطيف أمام رئيس لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة أثناء زيارتهم لمحافظة مطروح.وأوضحت نائب محافظ مطروح أنه تم زيارة فريق الكرة النسائية بنادي الزهور لمتابعة التدريبات وبحث سبل تقديم كافة الدعم لفريق الكرة النسائية كونه أول فريق للكرة النسائية بالمحافظة، وإدراجه ضمن سجلات اتحاد الكرة للمشاركة في دوري القسم التاني للكرة النسائية بداية الموسم المقبل.ونقلت الدكتورة دينا عثمان تحيات اللواء خالد شعيب للوفد وشكره على الزيارة وتقديم كافة الدعم للفريق حديث التكوين، مشيرة للاهتمام الذى يوليه محافظ مطروح في الارتقاء ودعم المستمر لكافة الأنشطة الرياضية والمرأة بالمحافظة.وأهدت الدكتورة سحر عبدالحق درعا تذكاريا للدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح؛ تقديرا لمجهوداتها المتميزة في دعم الرياضة النسائية على أرض المحافظة.