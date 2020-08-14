الأمم المتحدة تطالب بحل عاجل لأزمة «صافر» في اليمن

طالبت الأمم المتحدة، اليوم، بحل عاجل لخزان صافر الذي يهدد بكارثة قبالة اليمن.وكانت قد دعت الحكومة اليمنية، أمس، كافة الدول المطلة على البحر الأحمر إلى توحيد جهودها ولعب دور محوري في مواجهة ودرء مخاطر الكارثة المحتملة لخزان النفط العائم «صافر»، وتبني موقف مشترك إزاءها.ورحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات أدلى بها الخميس، بالمواقف الدولية المنددة بـ"مراوغة وتلاعب" جماعة أنصار الله الحوثية بملف ناقلة النفط "صافر"، متهما الحوثيين بأنهم يتخذون القضية "أداة للابتزاز والمساومة".ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، وتكثيف الضغوط على الحوثيين لوقف المخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية المترتبة على انفجار أو تسرب محتمل من الناقلة، والعمل على حماية الأمن الإقليمي والدولي.