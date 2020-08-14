غرق 2 في بالوعة صرف صحي بالإسماعيلية

غرق 2 في بالوعة صرف صحي بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، عصر اليوم.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا يفيد بورد بلاغ بغرق شخصين في إحدى بالوعات الصرف الصحي بقرية السعيدية دائرة المركز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، الذي أسفر عن مصرع (رضا محمد زايد) 36 عاما، سائق سيارة صرف صحي، و(أحمد جمعة محمد) 13 عاما، تباع السيارة، وعلى الفور تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري لاستخراج الجثتين، ونجحت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما.