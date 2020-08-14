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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ علم اجتماع تكشف سبب التعليقات العدوانية على وفاة مصطفى حفناوي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:32 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
أحلام عبدالرحمن
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استنكرت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بعض التعليقات العدوانية على السوشيال ميديا على وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وأرجعت منصور، سبب هذه العدوانية إلى أنها ناتجة من أشخاص غير متحققة ذاتيا، ولا تمتلك جدارة في أي شيء، فتميل إلى التشكيك والسخرية والعدائية ناحية أي شخص متحقق، مردفة: "عشان يقول لنفسه مش أنا بس اللي فاشل لا كل اللي حواليا فاشلين".

وأضافت منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الحديث عن من يدخل الجنة ومن يدخل النار، أفكار شاذة، ناس تعطي نفسها الحق مين رايح الجنة ومين ريح الناس، بدون أي منطقية ولا أخلاق".

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