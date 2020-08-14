رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«غواصين الخير»: 8 من أفراد المجموعة يشاركون في انتشال غرقى الساحل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:29 م
الدكتور رأفت حمزة
الدكتور رأفت حمزة
هبه عويضه
طباعة
قال الدكتور رأفت حمزة أستاذ مساعد قسم الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، وأحد غواصي الخير المتطوعين، إنهم تلقوا عصر اليوم الجمعة خبر غرق ثلاثة شباب صغار بشاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وأضاف لـ«الدستور» أنه تم التنسيق بين الغواصين المتطوعين لتوجه 8 إلى موقع غرق الشباب بالساحل الشمالي لمساندة قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثامين الثلاثة التي تتراوح أعمارها بين 14 إلى 17عامًا، مقدمًا التعازي لذويهم.

وتابع أن قرار فتح المساحات الشاطئية لقرى الساحل الشمالي، يستلزم توفير شركات الإنقاذ بتلك القرى أفراد تابعين للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أو غواصين معتمدين، لعمل الإسعافات الأولية للغرقى الذي يتم إنقاذهم ويكونوا ما زالوا على قيد الحياه لعمل انتعاش رئوي للغريق.

وأوضح «حمزة» أن ارتفاع أمواج البحر اليوم تخطى المترين، وهناك تيارات مائية شديدة وخاصة في شواطئ الساحل الشمالي، وهو ما أدى إلى حالات الغرق اليوم، لافتًا أن حالة البحر يمكن أن تؤدي لظهور الجثامين اليوم أو في الصباح، وإن لم تظهر فسوف يتم إجراء البحث لانتشال جثث الضحايا.

وأكد حمزة أنه تم الاتفاق على تحديد ملابس خاصة لغواصي الخير ليتم التعرف عليهم، بالإضافة للسماح لهم بالتواجد على شاطئ النخيل الفترة القادمة للعمل كأفراد إنقاذ متواجدين يوميا.

وأشار إلى أنه سوف يتم البحث مرة أخرى عن رُفات جثمان «شادي» بناءً على طلب والده، بعد أداء صلاة الغائب وتعذز التعرف على البصمة الوراثية، مطالبًا الجهات المعنية بحسم الأمر في حالة الجثمان الذي تم انتشاله من شاطئ النخيل لكي تستريح أسرة شادي شهيد شاطئ النخيل. اضغط هنا

موضوعات متعلقة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي أشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

نجم الساعة

أحمد زاهر: «البرنس» أحيا «زنزانة 7» و«الفورمة» احتاجت 4 أشهر فى «الجيم»

منوعات

العلماء يكتشفون سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم بالسماء

رمز مخفي في هرم الجيزة الأكبر يفتح «اكتشافًا رائعًا»

اكتشف آثار فراش نوم عمره 200 ألف عام فى كهف بجنوب إفريقيا

مع كوكا.. صلاح يقضي إجازته على مركب بحري باليونان (فيديو)

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«آفاق» يستأنف نشاطه بأمسية موسيقية للفنان فايد عبدالعزيز

«الثقافة» تنعى شويكار: ستبقى أعمالها خالدة فى تاريخ الفن

«التنسيق الحضاري»: إزالة لافتات تشوه مبانى مسجلة بقصر النيل

كيف تمردت شويكار علي الأنثي المدللة؟