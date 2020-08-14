«غواصين الخير»: 8 من أفراد المجموعة يشاركون في انتشال غرقى الساحل

قال الدكتور رأفت حمزة أستاذ مساعد قسم الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، وأحد غواصي الخير المتطوعين، إنهم تلقوا عصر اليوم الجمعة خبر غرق ثلاثة شباب صغار بشاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.وأضاف لـ«الدستور» أنه تم التنسيق بين الغواصين المتطوعين لتوجه 8 إلى موقع غرق الشباب بالساحل الشمالي لمساندة قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثامين الثلاثة التي تتراوح أعمارها بين 14 إلى 17عامًا، مقدمًا التعازي لذويهم.وتابع أن قرار فتح المساحات الشاطئية لقرى الساحل الشمالي، يستلزم توفير شركات الإنقاذ بتلك القرى أفراد تابعين للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أو غواصين معتمدين، لعمل الإسعافات الأولية للغرقى الذي يتم إنقاذهم ويكونوا ما زالوا على قيد الحياه لعمل انتعاش رئوي للغريق.وأوضح «حمزة» أن ارتفاع أمواج البحر اليوم تخطى المترين، وهناك تيارات مائية شديدة وخاصة في شواطئ الساحل الشمالي، وهو ما أدى إلى حالات الغرق اليوم، لافتًا أن حالة البحر يمكن أن تؤدي لظهور الجثامين اليوم أو في الصباح، وإن لم تظهر فسوف يتم إجراء البحث لانتشال جثث الضحايا.وأكد حمزة أنه تم الاتفاق على تحديد ملابس خاصة لغواصي الخير ليتم التعرف عليهم، بالإضافة للسماح لهم بالتواجد على شاطئ النخيل الفترة القادمة للعمل كأفراد إنقاذ متواجدين يوميا.وأشار إلى أنه سوف يتم البحث مرة أخرى عن رُفات جثمان «شادي» بناءً على طلب والده، بعد أداء صلاة الغائب وتعذز التعرف على البصمة الوراثية، مطالبًا الجهات المعنية بحسم الأمر في حالة الجثمان الذي تم انتشاله من شاطئ النخيل لكي تستريح أسرة شادي شهيد شاطئ النخيل.