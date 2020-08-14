«مع السلامة يا حلوة يا طيبة».. صبرى فواز على المرجيحة مع شويكار

نعى الفنان صبري فواز عبر صفحته على "إنستجرام" الفنانة شويكار التي رحلت، عصر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، قائلا: "مع السلامة يا حلوة. مع السلامة يا طيبة. ربنا يسعدك فى أخرتك زى ما أسعدتينا في حياتنا. والسلام أمانة للأستاذ".كما نشر الفنان صبري فواز أيضا صورة تجمعه بالفنانة شويكار، معلقا عليها: "نفس الريأكشن.. ليه؟.. عشان الاتنين أول مرة فى حياتهم، يركبوا مرجيحة".ولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.