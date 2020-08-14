رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«مع السلامة يا حلوة يا طيبة».. صبرى فواز على المرجيحة مع شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:05 م
صبري فواز
صبري فواز
طباعة
نعى الفنان صبري فواز عبر صفحته على "إنستجرام" الفنانة شويكار التي رحلت، عصر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، قائلا: "مع السلامة يا حلوة. مع السلامة يا طيبة. ربنا يسعدك فى أخرتك زى ما أسعدتينا في حياتنا. والسلام أمانة للأستاذ".

كما نشر الفنان صبري فواز أيضا صورة تجمعه بالفنانة شويكار، معلقا عليها: "نفس الريأكشن.. ليه؟.. عشان الاتنين أول مرة فى حياتهم، يركبوا مرجيحة".

ولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

مصر ترسل مساعدات عاجلة للأشقاء فى السودان‎

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي أشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

نجم الساعة

أحمد زاهر: «البرنس» أحيا «زنزانة 7» و«الفورمة» احتاجت 4 أشهر فى «الجيم»

منوعات

العلماء يكتشفون سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم بالسماء

رمز مخفي في هرم الجيزة الأكبر يفتح «اكتشافًا رائعًا»

اكتشف آثار فراش نوم عمره 200 ألف عام فى كهف بجنوب إفريقيا

مع كوكا.. صلاح يقضي إجازته على مركب بحري باليونان (فيديو)

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«آفاق» يستأنف نشاطه بأمسية موسيقية للفنان فايد عبدالعزيز

«الثقافة» تنعى شويكار: ستبقى أعمالها خالدة فى تاريخ الفن

«التنسيق الحضاري»: إزالة لافتات تشوه مبانى مسجلة بقصر النيل

كيف تمردت شويكار علي الأنثي المدللة؟