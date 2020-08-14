التحريات فى اختفاء طفلة يمنية: اختلقت واقعة خطف خوفًا من أمها

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل تغيب طفلة تحمل جنسية دولة عربية (اليمن)، تبلغ من العمر 11 عاما عن مسكنها بمنطقة الدقى وتداول شائعات عن تعرضها للخطف والاعتداء الجنسي.وتوصل ضباط مباحث قسم شرطة الدقى، إلى أن الطفلة تقيم بصحبة والدتها التى حضرت إلى مصر فى رحلة علاجية، وأقامت في شقة مستأجرة بالدقى، وخلال فترة الإقامة بمصر، تعرفت الطفلة على فتاة تقيم بالدقى إلا أن والدتها طلبت منها إنهاء علاقتها بها لعدم الاطمئنان إلى صديقتها وعائلتها.وأوضحت التحريات أن الطفلة رغم طلب والدتها إنهاء علاقة صداقتها مع الفتاة إلا أنها لم تستجب لها، وتركت مسكن والدتها، وتوجهت إلى مسكن صديقتها، وأقامت بصحبتها عدة ساعات، وخشية تعرضها للعقاب بعد عودتها لمسكنها، أخبرت والدتها أن مجهولين اختطفوها واعتدوا عليها جنسيا، مما دفع والدتها لتحرير محضر بالواقعة.وعقب تحرير محضر بالواقعة، تم إخطار النيابة التى قررت عرض الطفلة على الطب الشرعى، وتبين عدم تعرضها لأى اعتداء جنسى، وبدأ رجال المباحث فى مناقشة الطفلة، حتى اعترفت بحقيقة الواقعة.وأكدت الطفلة أنها لم تتعرض لأى اختطاف أو اعتداء جنسي، وأنها اختلقت واقعة اختطافها واغتصابها خوفا من عقاب والدتها لها، بسبب استمرار صداقتها مع الفتاة، فتم استدعاء صديقة الطفلة، وأفراد أسرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.وكان قسم شرطة الدقى، تلقى بلاغا يفيد تغيب "خ. س" طفلة تحمل جنسية دولة عربية، تبلغ من العمر 11 عامًا، وادعاءها تعرضها للخطف والاعتداء الجنسي.