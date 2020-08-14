تفاصيل إرسال مصر لأدوية وألبان أطفال للسودان

أرسلت مصر اليوم، 21 طنا من ألبان الأطفال وطن و325 كجم أدوية دعما للمنظومة الصحية بدولة السودان الشقيق، في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتزامنا مع الزيارة الرسمية للوفد الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة ستسافر على رأس فريق من الاستشاريين والصيادلة وأخصائي المعامل يوم الاثنين ١٧ أغسطس لدولة السودان في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (تحيا مصر إفريقيا) لعلاج مليون إفريقي من ڤيروس سي، كما سيتم إرسال ٢ جهاز PCR لدعم وتطوير معامل مستشفى ابن سيناء ومجمع الشرطة وكذلك شحنة أدوية لعلاج ١٥٠ ألف مصاب سوداني بالفيروس و١٠٠٠٠ كواشف لتدريب الكوادر الطبية السودانية على منظومة التشخيص وبروتوكولات العلاج وسيتم تفعيل المبادرة في 5 مراكز طبية حيوية بالخرطوم (ابن سيناء مجمع الشرطة سوبا أم دورمان العلياء).ويستمر عمل فريق المبادرة ١٥ يوما لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاج مجانا وتقديم الدورات التدريبية للكوادر السودانية ضمن (مبادرة تحيا مصر إفريقيا).