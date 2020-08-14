رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب غرقا في بورسعيد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:28 م
مصرع شاب غرقا
مصرع شاب غرقا
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
لقى شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة بالبحر خلف إحدى القرى السياحية.

وورد بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب غريق في مياه شاطئ بورسعيد خلف إحدى القرى، فجرى التوجه لمكان البلاغ وانتشال الجثة، وتبين أنه يدعى عماد فتحي عبد العال، 23 عاما.

وجرى نقل جثة الشاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، ووضعت بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لحين استخراج تصريح الدفن.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

تشييع جنازة سمير الإسكندرانى من «السيدة نفيسة».. والدفن فى المقطم

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي اشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

نجم الساعة

«تتجوزيني يا بسكوتة؟».. قصة حب شويكار وفؤاد المهندس

منوعات

الآن.. تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات مفصل

مزاد لحذاء مايكل جوردان بـ 615 ألف دولار

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تنعى شويكار: ستبقى أعمالها خالدة فى تاريخ الفن

«التنسيق الحضاري»: إزالة لافتات تشوه مبانى مسجلة بقصر النيل

كيف تمردت شويكار علي الأنثي المدللة؟

لبنى الشيخ مديرا لمسرح البالون.. و«طموم» لقاعة صلاح جاهين