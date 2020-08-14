مصرع شاب غرقا في بورسعيد

لقى شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة بالبحر خلف إحدى القرى السياحية.وورد بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب غريق في مياه شاطئ بورسعيد خلف إحدى القرى، فجرى التوجه لمكان البلاغ وانتشال الجثة، وتبين أنه يدعى عماد فتحي عبد العال، 23 عاما.وجرى نقل جثة الشاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، ووضعت بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لحين استخراج تصريح الدفن.