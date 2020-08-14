غرق 3 شباب في قرية بالساحل الشمالي

غرق 3 شباب أثناء السباحة بشاطئ إحدى قرى الساحل الشمالى بالكيلو 47، التابعة لقسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية.وقال إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إن حالات الغرق لثلاثة شباب أعمارهم تتراوح من 14 إلى 16 عامًا.وأضاف المالحي في تصريحات لـ«الدستور» أنه جار تجميع عدد من الغواصين للتوجه إلى موقع غرق الشباب لمساعدة فريق الإنقاذ النهري، وسيتم الانضمام إلى قوات الإنقاذ للبحث عن الغرقى.