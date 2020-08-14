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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم بقتل «قوادة» بعد اختلافهما على أجرة علاقة جنسية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:07 م
حبس متهم بقتل قوادة
حبس متهم بقتل قوادة
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس متهم بقتل ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية في العجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف المتهم بتفاصيل ارتكابه الجريمة عقب القبض عليه، وذكر المتهم الذي يحمل جنسية دولة إفريقية أيضا، أن المجني عليها في العقد السادس من العمر، تعمل «قوادة» وتتولى توفير الفتيات لممارسة الرذيلة، وأنه اتفق معها على ممارسة الرذيلة مع فتاة ودفع لها مبلغ 200 جنيه، إلا أنه فوجىء بعدم التزامها بالاتفاق.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة سودانية الجنسية وجدت مقتولة داخل شقتها في منطقة العجوزة، وتبين أن شابًا سودانيًا وراء ارتكاب الجريمة بعد علاقة جنسية بينهما وتعدي المجني عليها عليه بالسب لعدم دفع مبلغ مالي متفق عليه، فتشاجر معها وخنقها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة العجوزة من سكان أحد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأرضي، وانتقلت قوة من قسم الشرطة بعد استئذان النيابة العامة لكسر الشقة وتبين العثور على جثة المجني عليها في حالة تعفن على سرير بغرفة النوم.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنها حضرت لمصر في شهر يونيو الماضي واستأجرت شقة بمنطقة العجوزة مقابل 1700 جنيه شهريا وكانت تقيم بمفردها ولا يتردد عليها سوى سيدتان من ذات جنسيتها مرة واحدة كل أسبوع.

كشفت المعاينة التي أجراها محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة أن المجني عليها في العقد السابع من العمر كانت مسجاة على السرير مقيدة اليدين من الخلف بجلباب حريمي ومخنوقة من فمها ورقبتها بقطعة قماش سمراء ورقبتها مشدودة للخلف بشدة ما أدى لقطع الجلد المحيط بالفكين.

وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة بالكامل وأن الجاني دخل بطريقة مشروعة كما عثر على آثار استضافة بصالون الشقة من خلال وجود عبوة "كانز" وسيجارتين رفعهم خبراء الأدلة الجنائية لأخذ عينة، كما عثر على "طبق" بداخله نوع غريب من الأعشاب بجانبه "ورقة بفرة" فتم تحريزها لإرسالها للمعمل الكيماوي للفحص.

وطلبت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة، وكشفت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة باقي تفاصيل الواقعة.
وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 25 عاما تعرف على المجني عليها البالغة من العمر 66 عاما على إحدى المقاهي التي تجمع السودانيين ونشأت بينهما علاقة حتى اقترضت منها 200 جنيه وما طلته عدة مرات لرده ويوم الواقعة اتصل بها هاتفيا فطالبته بالذهاب إليها في شقتها لأخذ المبلغ المالي، ولكنه عندما توجه إليها أخبرته أنها لا تملك أموالا وعرضت عليه أن يعطيها 200 جنيه أخرى وتسدد دينها بعلاقة جنسية فوافق المتهم رغم الفارق العمري بينهما الذي يتخطى 40 عاما، وعقب انتهاء العلاقة ترك لها 20 جنيها فقط، فانهالت عليه القتيلة بالسب فاعتدى عليها بالضرب ثم وضع «إيشارب» على فمها حتى فارقت الحياة مختنقة، واستولى على هاتفها وفر هاربا حتى تمكنت مباحث العجوزة من ضبطه، واعترف بتفاصيل الجريمة.

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