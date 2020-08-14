«بلومبرج»: ثبات أسعار الفائدة في مصر يحافظ على استقرار العملة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر أعلنت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس الخميس، حيث ينتظر البنك المركزي استئناف التيسير بينما تستقر تدفقات رأس المال.وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 9.25٪ وسعر الإقراض عند 10.25٪ أمس الخميس، بحسب بيان المركزي.وأضافت الوكالة أن البنك المركزي في مصر يتعامل بحذر على الرغم من وصول معدلات التضخم لأدنى مستوى لها منذ 8 أشهر، ما جعل العائد في مصر هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تتبعه بلومبرج عند تعديله وفقًا للأسعار.وخفضت تكاليف الاقتراض مجتمعة 450 نقطة أساس العام الماضي وقدمت انخفاضًا قياسيًا قدره 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في مارس.من ناحيته، قال بول جرير، مدير الأموال في لندن في Fidelity International: "بينما عادت التدفقات إلى السوق المصرية المحلية في الأسابيع الأخيرة، فإن التوقعات الخارجية الدولية لا تزال غير مؤكدة، وسيظل تركيز البنك المركزي متمركز في الحفاظ على استقرار العملة والحفاظ على معدل فائدة حقيقي سليم وإيجابي".