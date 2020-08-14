الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقًا لتوريد مليون جرعة لقاح ضد كورونا

وقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مع شركة أسترازينيكا للأدوية، اتفاقا لتوريد مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، إنه تم توقيع عقد أولي مع شركة أسترازينيكا للأدوية لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.وغردت رئيسية الجهاز التنفيذي الأوروبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "أوفينا بوعدنا. نحن ملتزمون بالحفاظ على صحة الأوروبيين وشركائنا العالميين، أقوياء معًا".