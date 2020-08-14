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أيام زمان

«نفسي اشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:43 م
شويكار
شويكار
وائل توفيق
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اعترفت الفنانة شويكار أنها كانت تتمنى أن تجسد شخصية دور بنت ريفية على خشبة المسرح.

كما اعترفت أيضا أنها ترغب في العمل مع الفنان محمد صبحي، لأنه يتمتع بمواصفات وإمكانيات الممثل الفنان المحترم حسب وجهة نظرها، حسب ما ذكرت في حوار صحفي لجريدة "الأهرام" 1988.

وقالت الفنانة الراحلة، إن الفنان محمد صبحي له أسلوب وطريق لا يعجب الناس وقتها، لكن سيعجبهم فيما بعد، لأنها ترى في أسلوبه احترام وفكر وعقل وانضباط، وترفيه أيضًا، موضحة أنها عندما تشاهد مسرحياته، تضحك لكن دون أن تعرف لماذا تضحك.

كما أكدت شويكار خلال حوارها أنها تأثرت بالفنانة ليلى مراد في الغناء، والفنانة صباح في التمثيل.

وقالت إنها ابتعدت عن السينما لفترات، أن كل الأعمال التي تعرض عليها غير مناسبة، وفضلت أن تظل في البيت بدون عمل لمدة عامل كامل عن أنها تشارك في أعمال لا تعجبها، مضيفة: "كفى ما قمت به من أدوار غريبة، وواجب على الإنسان أن يحترم نفسه".

واتخذت شويكار الموقف نفسه تجاه المسرح، وفضلت الابتعاد لفترة وقتها، لأنها لم تجد ما يناسبها، خاصة وأنها قدمت وقتها مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" أمام الفنان فؤاد المهندس.

كما اعترفت أن الفنانة سماح أنور هي الوحيدة من الجيل الجديد التي لفتت انتباهها، لأنها حسبما قالت: "أفضل الجدد وأحسنهن".

كما أكدت أنها لم تهتم أبدًا بجمع الأموال، قائلة: "الفلوس في حياتي بتيجي عشان تتصرف".

يذكر أن الفنانة شويكار رحلت، عصر اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ الفنانة الكبيرة شويكار .. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

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