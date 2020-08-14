«المتحدة» تقرر عرض فيلم «قطر: حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعرض فيلم "قطر: حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" قريبا على قنواتها، وحصلت الشركة على حقوق عرض الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لأهمية محتوى الفيلم للمشاهد المصري والعربي.الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو والذي حاولت قطر عرقلة توزيعه ولم تنجح في ذلك كما حاولت قناة "الجزيرة" الحد من مشاهدة الفيلم المستوحى من نفس الكتاب بالحصول على حقوق بثه وفشلت في ذلك.وكانت قطر فشلت في منع بث الفيلم في فرنسا على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة Arte التي عرضت الفيلم كمنتج مشارك، وحاولت سلطات الدوحة الحصول على الحقوق الدولية للفيلم، لضمان منع بثه خارج العالم الناطق بالفرنسية.ووفقًا للعديد من الصحف والمواقع العالمية فإن الدوحة حاولت إيقاف عرض هذا الفيلم في أوروبا بكل الطرق وفشلت وحاولت شراء حقوقه عبر قناة "الجزيرة" لتضمن حجبه عن المشاهد العربي.الفيلم وفقا لتقرير للموقع الإخباري 7dnews يؤكد دعم قطر للإرهاب ويضيف المزيد من الأدلة إلى سجل قطر في دعم الإرهاب حيث يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة في أوروبا.وأفاد المهندس حسام صالح - في بيان اليوم - أن الفيلم الوثائقي الفرنسي - البلجيكي المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.وأضاف أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي يدعم عرض المزيد من الأفلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة في مصر أو الحصول على الحقوق لأفلام عالمية وذلك لعرضها على شاشات المجموعة بهدف توعية الرأي العام وتقديم أحدث الموضوعات للمشاهد.