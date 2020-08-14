رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المتحدة» تقرر عرض فيلم «قطر: حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا»

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:42 م
قطرحرب النفوذ على
قطرحرب النفوذ على الإسلام
أمير محمد خالد
طباعة
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعرض فيلم "قطر: حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" قريبا على قنواتها، وحصلت الشركة على حقوق عرض الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لأهمية محتوى الفيلم للمشاهد المصري والعربي.

الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو والذي حاولت قطر عرقلة توزيعه ولم تنجح في ذلك كما حاولت قناة "الجزيرة" الحد من مشاهدة الفيلم المستوحى من نفس الكتاب بالحصول على حقوق بثه وفشلت في ذلك.

وكانت قطر فشلت في منع بث الفيلم في فرنسا على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة Arte التي عرضت الفيلم كمنتج مشارك، وحاولت سلطات الدوحة الحصول على الحقوق الدولية للفيلم، لضمان منع بثه خارج العالم الناطق بالفرنسية.

ووفقًا للعديد من الصحف والمواقع العالمية فإن الدوحة حاولت إيقاف عرض هذا الفيلم في أوروبا بكل الطرق وفشلت وحاولت شراء حقوقه عبر قناة "الجزيرة" لتضمن حجبه عن المشاهد العربي.

الفيلم وفقا لتقرير للموقع الإخباري 7dnews يؤكد دعم قطر للإرهاب ويضيف المزيد من الأدلة إلى سجل قطر في دعم الإرهاب حيث يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة في أوروبا.

وأفاد المهندس حسام صالح - في بيان اليوم - أن الفيلم الوثائقي الفرنسي - البلجيكي المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي يدعم عرض المزيد من الأفلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة في مصر أو الحصول على الحقوق لأفلام عالمية وذلك لعرضها على شاشات المجموعة بهدف توعية الرأي العام وتقديم أحدث الموضوعات للمشاهد.

موضوعات متعلقة

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس والرقم القومي

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي اشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

نجم الساعة

«تتجوزيني يا بسكوتة؟».. قصة حب شويكار وفؤاد المهندس

منوعات

الآن.. تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات مفصل

مزاد لحذاء مايكل جوردان بـ 615 ألف دولار

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تنعى شويكار: ستبقى أعمالها خالدة فى تاريخ الفن

«التنسيق الحضاري»: إزالة لافتات تشوه مبانى مسجلة بقصر النيل

كيف تمردت شويكار علي الأنثي المدللة؟

لبنى الشيخ مديرا لمسرح البالون.. و«طموم» لقاعة صلاح جاهين