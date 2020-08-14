«الثقافة» تنعى شويكار: ستبقى أعمالها خالدة فى تاريخ الفن

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الفنانة الكبيرة شويكار التى رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.وأعربت الوزيرة- في بيان اليوم- عن حزنها لتساقط أوراق شجرة المبدعين من جيل الرواد، موضحة: "الموت غيب سيدتى الجميلة التى كانت إحدى النجمات الذهبيات في ساحة الإبداع المصري وشكلت جزءا من ملامح تاريخ السينما والمسرح فى مصر"، لافتة إلى أن أعمالها ستبقى خالدة فى تاريخ الفن وتقدمت بالعزاء لأسرتها ومحبيها، داعية الله أن يتغمدها برحمته.شويكار من مواليد عام 1938 بالإسكندرية، ولدت لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، تم اكتشافها في نادي "سبورتنج"، وعملت فى أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.تزوجت المحاسب حسن نافع، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس قدما ثنائيًا بارزًا في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، وتزوجت بعده من السيناريست مدحت يوسف، اشتهرت بالأدوار الكوميدية.