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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المراكبي»: صناعة الحديد تعاني ضعف التنافسية لارتفاع أسعار الطاقة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:29 م
المهندس حسن المراكبي
المهندس حسن المراكبي
دعاء أبو العزم
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أكد مصنعو الحديد وأعضاء غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات على توفر بنية تحتية مؤهلة للريادة في مصر في قطاع الحديد والصلب، ولكن هناك بعض المعوقات التي تعرقل ذلك وأهمها ضعف التنافسية.

وأوضح المصنعون، أن أهم أسباب ضعف التنافسية في قطاع الحديد والصلب ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء مما تسبب فى تأخر مصر وتفوق دول أخرى على الرغم من توفر بنية تحتية قوية.

قال المهندس حسن المراكبي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وجيدة لريادة العالم في صناعة الحديد والصلب ولكن هناك عدد من التحديات التي تعوق تطور تلك الصناعة.

وأضاف المراكبي، في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك عدد من التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر وتتركز أهمها على أزمة الغاز وارتفاع أسعار التكاليف والطاقة بشكل عام.

وأوضح المراكبي، أن أسعار الطاقة من أهم ملفات التي تعوق التنافسية في قطاع الحديد، ونحن بحاجة إلى تكافؤ الصناعة وتكامل بين القطاع الخاص والحكومة وهو ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الراهن.

وأكد على ضرورة إعادة النظر فى أسعار الطاقة لأنها بمثابة نقطة تحول في صناعة الحديد والصلب والصناعة بشكل عام.

وتابع: " صناعة الحديد والصلب تعاني ضعف التنافسية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة علي الرغم من وجود بنية تحتية قوية ".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لبحث سبل منظومة الحديد والصلب.

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