«التنسيق الحضاري»: إزالة لافتات تشوه مبانى مسجلة بقصر النيل

أكد المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه تم عقد عدة اجتماعات دورية مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وممثلي الأحياء، بشأن تطوير الميادين الكبرى بعد التحرير مرورًا بشارع قصر النيل، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء.وأوضح أبوسعدة، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم عرض رؤية الجهاز في تطوير وجهات المباني المحيطة بالميادين ومعالجة المحلات، وإزالة التشوهات من الإعلانات، مؤكدًا أنه تم البدء اليوم فى إزالة كمية كبيرة من لافتات الإعلانات التي تسبب تشوهات على المباني المسجلة في شارع قصر النيل وميدان طلعت حرب.