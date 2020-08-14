مصر ترسل مساعدات عاجلة للأشقاء فى السودان‎

أعلنت القوات المسلحة، اليوم (الجمعة)، عن تقديم مساعدات عاجلة إلى السودان، فى إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية، وألبان الأطفال، مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة.