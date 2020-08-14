مصر ترسل مساعدات عاجلة للأشقاء فى السودان
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:23 م
أعلنت القوات المسلحة، اليوم (الجمعة)، عن تقديم مساعدات عاجلة إلى السودان، فى إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية، وألبان الأطفال، مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة.
وتأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخًا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء .
من جانبه، قدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية التى دائمًا ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.