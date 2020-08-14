إنطلاق 6 سيارات لتوزيع لحوم أضاحي «الأوقاف» (صور)

أطلقت وزارة الأوقاف 6 سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف إلى محافظات القاهرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، بواقع 3 أطنان لكل من محافظة، وتخصيص 2 طن لمحافظة دمياط وذلك لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى.وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، موضحة: "أننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع".