مصرع مواطن وإصابة آخر في سقوط بلكونة منزل بالمحلة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث سقوط بلكونة منزل سكني مكون من 5 طوابق بشكل مفاجئ، في منطقة البهي بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، وتم نقل الحالتين لمستشفى المحلة العام.كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار بلكونه، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة وتم معاينة موقع الانهيار للتأكد من سلامة السكان قاطني المنزل.وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الضحية والمصاب الى قسم الطوارئ بمستشفى المحلة العام لإسعافه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.